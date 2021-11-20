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Гейниш и Миронов победили в парном катании на этапе Кубка России

13:16

Фигуристы Екатерина Гейниш и Илья Миронов стали победителями на пятом этапе Кубка России в Перми в парном катании.

Они показали лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе, в сумме набрав 199,23 балла.

Второе место заняли Надежда Лабазина и Алексей Святченко (183,97). Замкнули тройку Полина Попова и Илья Красников (160,98).

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Роман Шишов все материалы автора
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