Гейниш и Миронов победили в парном катании на этапе Кубка России

Фигуристы Екатерина Гейниш и Илья Миронов стали победителями на пятом этапе Кубка России в Перми в парном катании.

Они показали лучший результат как в короткой, так и в произвольной программе, в сумме набрав 199,23 балла.

Второе место заняли Надежда Лабазина и Алексей Святченко (183,97). Замкнули тройку Полина Попова и Илья Красников (160,98).