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Сегодня, 16:26

Гербольдт оценила перспективы Бойковой и Козловского у Тутберидзе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила перспективы перехода пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу под руководством Этери Тутберидзе.

«Каждый спортсмен, когда решается на переход, руководствуется тем, чтобы прогрессировать, быть лучше. Получить то, чего, на его взгляд, ему недодали предыдущие тренеры. Результаты сами скажут за себя, насколько оправдан этот переход. Все будут работать. Я не думаю, что кто-то будет отставать от своих мест. Все же у нас не такая большая скамейка запасных в парах, по сравнению, например, с одиночницами», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Последние семь лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/06/20377418.shtml
Фигурное катание
Катарина Гербольдт
Этери Тутберидзе
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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