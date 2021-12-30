«Какие контрольные прокаты? Глупость какая-то». Гендиректор ФФКР Коган прокомментировал идею Плющенко

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал идею Евгения Плющенко организовать контрольные прокаты с участием Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

«Честно говоря, никаких комментариев. Какие контрольные прокаты? Прокаты все прошли. Есть решение исполкома по составу сборной России на чемпионате Европы. Какие еще прокаты? Глупость какая-то», — цитирует Когана «Спорт день за днем».

Напомним, 25 декабря Щербакова стала бронзовым призером чемпионата России, набрав 239,56 балла. Туктамышева заняла 7-ю строчку, получив 224,40 балла по сумме двух программ.

На чемпионате Европы, который пройдет 10-16 января в Таллине, в женском турнире выступят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Туктамышева вызвана в качестве первой запасной. Ожидается, что такой же состав выступит и на Олимпийских играх в Пекине. Исполком ФФККР утвердит его после чемпионата Европы.