«Группа Тутберидзе в роли снеговика, Плющенко в роли Деда Мороза». Железняков пошутил о конкуренции тренеров
12:42
Хореограф Алексей Железняков пошутил по поводу конкуренции между тренерами Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.
Он опубликовал в Instagram короткий отрывок из компьютерной анимации. В ролике огромный снеговик тащит кричащего Деда Мороза за ноги по земле.
«Чемпионат России 2023 года. В ролях: группа Этери Тутберидзе в роли снеговика, Евгений Плющенко в роли Деда Мороза. С наступающим, друзья!» — написал Железняков.
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