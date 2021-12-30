«Группа Тутберидзе в роли снеговика, Плющенко в роли Деда Мороза». Железняков пошутил о конкуренции тренеров

Хореограф Алексей Железняков пошутил по поводу конкуренции между тренерами Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

Он опубликовал в Instagram короткий отрывок из компьютерной анимации. В ролике огромный снеговик тащит кричащего Деда Мороза за ноги по земле.

«Чемпионат России 2023 года. В ролях: группа Этери Тутберидзе в роли снеговика, Евгений Плющенко в роли Деда Мороза. С наступающим, друзья!» — написал Железняков.