Гурейро: «Мне самому было больно на это смотреть, но как я горжусь Тиффани»
Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, подвел итоги чемпионата России. Пара заняла на турнире восьмое место.
«Друзья, после чемпионата России прошло немного времени и хочется поделиться эмоциями, — написал Гурейро в Instagram. - Спасибо вам за вашу поддержку, мы ее чувствовали, она помогала нам не опускать руки и кататься до последней секунды.
Я только недавно смог отойти от турнира и пересмотреть видео. Мне самому было больно на это смотреть, но как я горжусь Тиффани, которая показала, что значит спортивный характер. Такая хрупкая девушка после болезни, но такая сильная.
Было много споров — сниматься с произвольной или кататься до конца, и многие нас осудили. Но мы считаем, что приняли верное решение. А вы что думаете?
Мы работаем дальше и мечтаем показать вам нашу произвольную программу в полной готовности и красоте".
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