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1 февраля, 17:40

В Госдуме РФ считают, что Бах оказывает давление на суд по делу Валиевой

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявлении главы МОК Томаса Баха, призвавшего уважать решение CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.

«Насколько я понял, решение будет обжаловано. Я слежу за заявлениями Камилы, ее тренеров и адвокатов. Бах почему-то не выступает по поводу других спортсменов, которые не имеют отношение к России. Мы всегда уважаем решение любого суда. Но Спортивный арбитражный суд должен заниматься спортом, а не политикой, и арбитры не должны быть политизированы. Судьи должны быть независимыми. Вот эти высказывания Баха я воспринимаю как давление. Потому что он прекрасно понимает, что будет апелляция, будут адвокаты, которые готовят свою позицию. Зачем в этом промежутке делать заявление? Это неприкрытое давление на суд», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее в МОК заявили, что дело фигуристки Камилы Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.

Фигурное катание
Дмитрий Свищев
Камила Валиева
Томас Бах
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