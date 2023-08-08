Галлямов — о Москвиной: «Все мы не вечны. Но мне страшно об этом думать»

Российский фигурист, чемпион мира 2021 года Александр Галлямов рассказал в интервью «СЭ» о форме тренера их с Анастасией Мишиной пары Тамары Москвиной. В июне ей исполнилось 82 года.

— В какой форме Тамара Николаевна?

— Замечательной. Она тогда очень быстро восстановилась. Вышла на финал «Гран-при», пусть с ходунками, но в 81 год выйти сразу после операции — мало кто это сделает. Она выстояла, аплодировать стоя надо. Более того, когда мы катаем программы, она ездит за нами и подсказывает. И умудряется одновременно на телефон снимать для последующего разбора!

— Извини, если у глубоко копну, — но когда настолько опытный тренер... нет подспудной мысли, что ничто не вечно?

— Все мы не вечны. Но мне страшно думать про то, о чем ты говоришь, я не хочу. Тамаре Николаевне хочется пожелать только здоровья, сил и интереса к фигурному катанию, который у нее не пропадает десятки лет. Это любимое дело, она вне тренировок думает, по сути, о работе — программах, музыке, костюмах. Это дорогого стоит. Думаю, Тамару Николаевну само фигурное катание подбадривает. И мы с Настей не хотим ее подводить, а хотим радовать прокатами, прогрессом.

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