Москвина должна была выйти на лед в турнире шоу-программ. В июне ей исполнилось 82

Фигурист Александр Галлямов рассказал в интервью «СЭ», что тренер их пары с Анастасией Мишиной должна была принять участие в турнире шоу-программ в марте. Незадолго до турнира Тамаре Москвиной провели операцию по замене тазобедренного сустава.

«Она должна была встать в ворота в нашем футбольном номере на турнире шоу-программ, но у нее только-только прошла операция, ей важно было восстановиться. И мы решили в последний момент, что лучше пусть Артур Леонидович [Минчук] выйдет. Он классно все исполнил, а уж его шпагат до сих пор вспоминают», — сказал Галлямов.

Полностью интервью с Александром Галлямовым читайте на сайте «СЭ».