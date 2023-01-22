Фигуртистка Зинина пройдет курс физиотерапии

Тренер фигуристки Анастасии Зининой Юлия Лавренчук заявила, что спортсменка останется в больнице для прохождения курса физиотерапии.

21 января Зинина упала при исполнении тройного лутца в короткой программе и не смогла покинуть лед самостоятельно. На данный момент девушка в больнице.

«Настя неделю проведет в больнице, у нее просто ушиб. Она останется там до конца недели, будет делать физиотерапию, чтобы через неделю выйти на лед. Конечно, через неделю будем смотреть состояние, но травма несерьезная. Настя живет за городом, каждый день на физиотерапию ездить было бы сложно», — приводит слова Лавренчук ТАСС.

15-летняя Зинина является призером этапов международной юниорской серии Гран-при.