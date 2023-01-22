Худайбердиева: «Когда узнали, что танцев не будет в соревновательной программе Кубка Первого канала, то расслабились»

Фигуристка сборной России Елизавета Худайбердиева рассказала о своих эмоциях от исключения танцоров из соревновательной части Кубка Первого канала. Они представили программы вне зачета.

— Настроение шикарное. Обидно ли за то, что нас нет в соревновательной части — не могу сказать. Мы все равно часть команды, здесь болеем за ребят. Хотелось бы выступить, но если приняли такое решение — надо его уважать.

Когда узнали? Сначала нам сказали, что нас не будет вообще, потом — что не будет на соревнованиях. Еще не было официального объявления, но где-то после Нового года нам сообщила Елена Анатольевна Чайковская, что танцоры не участвуют. Мы расслабились, у меня впервые в жизни были нормальные новогодние праздники. (Смеется) А числа 10-го нам сказали, что выступаем, — рассказала Худайбердиева.