Российскую фигуристку унесли со льда во время разминки перед «Гран-при Японии»

Российская фигуристка Дарья Усачева получила травму во время разминки перед выступлением в короткой программе на «Гран-при Японии».

Усачева зашла на тройной флип, однако недокрутила прыжок и неприятно упала.

С болью на лице она доехала до бортика и не смогла покинуть каток самостоятельно. Ее унес врач сборной России Филипп Шветский.

15-летняя фигуристка официально снялась с соревнований. Перед «Гран-при Японии» из-за травмы также снялась Александра Трусова.