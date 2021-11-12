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Российскую фигуристку унесли со льда во время разминки перед «Гран-при Японии»

10:59
Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Дарья Усачева получила травму во время разминки перед выступлением в короткой программе на «Гран-при Японии».

Усачева зашла на тройной флип, однако недокрутила прыжок и неприятно упала.

С болью на лице она доехала до бортика и не смогла покинуть каток самостоятельно. Ее унес врач сборной России Филипп Шветский.

15-летняя фигуристка официально снялась с соревнований. Перед «Гран-при Японии» из-за травмы также снялась Александра Трусова.

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Роман Шишов все материалы автора
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