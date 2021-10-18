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«Гран-при», первый этап, Skate America: где смотреть

09:15
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 23 октября, стартует серия «Гран-при» по фигурному катанию.

С 23 по 25 октября в Лас-Вегасе состоится первый этап серии — Skate America. Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте «Первого канала».

Выступят следующие россияне:

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачева

Мужчины: Артур Даниелян

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Алина Пепелева — Роман Плешков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов

Танцы на льду: Аннабель Морозова — Андрей Багин

23 октября

Пары, короткая программа

3.58 Первый канал

Мужчины, короткая программа

5.23 Первый канал

Танцы на льду, ритм-танец

23.45 Первый канал

24 октября

Женщины, короткая программа

1.20 Первый канал

Пары, произвольная программа

4.18 Первый канал

Мужчины, произвольная программа

6.01 Первый канал

Танцы на льду, произвольный танец

21.10

Женщины, произвольная программа

23.04 Первый канал (с 0.00)

25 октября

Показательные выступления

4.30

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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