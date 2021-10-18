Американский журналист: «Загитова и Медведева занимают места внизу моей пирамиды Тутберидзе»

Американский журналист Дэвид Лис рассказал, как относится к российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

«Загитова и Медведева занимают места внизу моей пирамиды Тутберидзе. Слишком много драмы у обеих. Я не слежу внимательно за происходящим на шоу. Похоже, многое было сделано ради рейтингов. Эти ежедневные слова про то, что Загитова и Медведева не нравятся друг другу... Что-то там было с Загитовой и этим парнем (Даней Милохиным), не знаю.

Ставлю Евгению на половину балла выше Загитовой только из-за вау-эффекта. Медвевева все еще имеет отношение к спорту, а Загитова уже может выйти замуж и вести спокойную жизнь, делая деньги. У Евгении есть эта жажда Тарасовой — быть в центре внимания», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Медведева и Милохин выступают в паре в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». Загитова является ведущей в этом шоу.