«Гран-при России» по фигурному катанию: танцы на льду, ритм-танец, трансляция — в 15.30
Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции ритм-танца — в 15:30 (время московское).
Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.
«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Танцы на льду. Ритм-танец. Расписание выступлений. Время начала прокатов 20 ноября
Первая разминка
Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Россия) — 15:36
Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Россия) — 15:43
Виктория Семенюк / Илья Юхимук (Белоруссия) — 15:49
Анабель Морозова / Андре Багин (Россия) — 15:56
Анна Яновская / Адам Лукас (Венгрия) — 16:03
Вторая разминка
Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) — 16:16
Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) — 16:23
Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 16:29
Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия) — 16:36
Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 16:43
Гран-при России по фигурному катанию в Москве: расписание, участники, где смотреть трансляции
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