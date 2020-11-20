В пятницу, 20 ноября, стартовал этап «Гран-при России» по фигурному катанию. Вторые соревнования в программе дня в Москве — ритм-танец дуэтов в танцах на льду.

Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте и в телеэфире Первого канала. Начало прямой трансляции ритм-танца — в 15:30 (время московское).

Смотреть Rostelecom Cup 2020 можно на сайте и в телеэфире Первого канала.

Видеотрансляция онлайн доступна на этой странице сайта Первого канала.

«Гран-при России». Rostelecom Cup 2020. Танцы на льду. Ритм-танец. Расписание выступлений. Время начала прокатов 20 ноября

Первая разминка

Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Россия) — 15:36

Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Россия) — 15:43

Виктория Семенюк / Илья Юхимук (Белоруссия) — 15:49

Анабель Морозова / Андре Багин (Россия) — 15:56

Анна Яновская / Адам Лукас (Венгрия) — 16:03

Вторая разминка

Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин (Россия) — 16:16

Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) — 16:23

Эллисон Рид / Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 16:29

Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро (Россия) — 16:36

Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 16:43

Гран-при России по фигурному катанию в Москве: расписание, участники, где смотреть трансляции