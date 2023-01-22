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Сегодня, 16:35

Фигуристы команды Загитовой утаили, чем она их кормила на Кубке Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Команда Алины Загитовой на Кубке Первого канала.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Валерий Ангелопол ответили на вопрос, чем кормила их Алина Загитова на турнире в Москве. В своем Telegram-канале Ангелопол защитил Загитову, сказав, что она заплатила за еду фигуристов «Красной машины».

Худайбердиева: Чем кормила? А я не знаю, я не ела.

Ангелопол: Чем кормила Загитова, пусть останется загадкой.

— Вам пришлось защищаться после вчерашнего...

Ангелопол: Я не скажу, что кому-то досталось. Все нормально. А что было у соцсетях — это разве защищаться?

Худайбердиева: Я думаю, он просто выразил любовь к Алине. Для Валеры это первый Кубок Первого канала, он просто не знал, что такое капитан Алина Загитова, какая она шикарная в роли капитана.

Алина Загитова
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