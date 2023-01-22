Чен о позиции Загитовой на Кубке Первого канала: «Это отголоски телевизионной славы»

Серебряный призер чемпионата мира в тройном прыжке Иоланда Чен оценила позицию Алины Загитовой в ходе Кубка Первого канала.

«С одной стороны, нам понятна позиция Алины — у нее аргумент, что фигуристка готовилась и получила оценку за свой труд. Загитова просто не поняла суть идеи, что баллы списываются с общей суммы команды, а не персонально со спортсмена. Действительно, вышла серьезная травма, и очень жаль Анастасию. Желаю ей скорейшего выздоровления!

Но, с другой стороны, любопытно заметить, что Алина имеет свой взгляд на вещи и мнение, которое может смело произнести. Свобода высказывания появилась по опыту телеведущей «Первого канала». Она привыкла появляться в свете софитов. Это отголоски телевизионной славы и здесь. Ничего не поделаешь», — приводит слова Чен Sport24.

Загитова не согласилась с решением организаторов вычесть у ее команды наименьшую сумму баллов и аннулировать результат Вероники Яметовой из-за травмы Анастасии Зининой из другой команды.