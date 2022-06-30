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Сегодня, 17:20

Источник: Этери Тутберидзе вылетела из США в Москву

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вылетела в Москву из США и присоединится к сборам российских спортсменок своей группы в подмосковном Новогорске, сообщил собеседник ТАСС.

«Этери Тутберизе вылетела в Россию, скоро она присоединится к работе со своей группой в Новогорске», — цитирует ТАСС собеседника агенства.

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и на текущий момент еще находится за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.

Источник: https://tass.ru/sport/15086557
Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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