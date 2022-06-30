Источник: Этери Тутберидзе вылетела из США в Москву

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вылетела в Москву из США и присоединится к сборам российских спортсменок своей группы в подмосковном Новогорске, сообщил собеседник ТАСС.

«Этери Тутберизе вылетела в Россию, скоро она присоединится к работе со своей группой в Новогорске», — цитирует ТАСС собеседника агенства.

Весной этого года Тутберидзе уехала в США и на текущий момент еще находится за океаном, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис.