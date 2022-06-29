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Сегодня, 17:53

Источник: Диана Дэвис и Глеб Смолкин поженились в США

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые выступают в танцах на льду, поженились в США, утверждает The Skating Lesson.

По данным источника, их брак был заключен 18 марта 2022 года в округе Кларк, что располагается в американском штате Невада.

Ранее появилась информация, что Дэвис и Смолкин в четверг, 30 июня, должны пройти просмотр в Федерации фигурного катания США.

В минувшем сезоне пара завоевала серебро чемпионата России, а на Олимпиаде в Пекине показала 14-й результат.

Напомним, что Диана Дэвис — дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе. Она родилась в США и имеет американское гражданство.

Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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