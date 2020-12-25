Фигуристка Загорски нарисовала Загитову во время пресс-конференции чемпионата России

Серебряная призерка чемпионата России в танцах Тиффани Загорски по просьбе корреспондента «СЭ» нарисовала за 10-минутную пресс-конференцию свою подругу Алину Загитову. Ее партнер Джонатан Гуррейро помогал с оформлением.

За 10 минут работы на листе бумаги с помощью фломастеров, которые корреспондент «СЭ» одолжил у оргкомитета турнира, появился такой рисунок.

Вчера Загорски во время пресс-конференции по итогам короткой программы простым карандашом нарисовала себя и своего партнера.

Загорски и Гуррейро завоевали серебро с результатом 210,94 балла, что является их лучшим результатом в карьере.

(Дмитрий Кузнецов)