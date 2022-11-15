Фигуристка Скопцова рассказала о фигуристах, которые «зарабатывают на еду и едят дошираки»

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова в большом интервью «СЭ» высказалась о том, что зарплаты фигуристов недостаточные.

— Если фигурное катание у нас так популярно, почему многие фигуристы нищие? Есть топ, которых где-то далеко наверху, но большинству трудно.

— Согласна. И при всем моем уважении к другим видам спорта наши ребята, в том числе и мировые топы, недостаточно получают за то, чем пожертвовали. У меня есть близкие друзья в топах. Они не жалуются, но они достойны намного большего.

— Ты в минусе, если брать всю карьеру?

— Если считать все вложения моих родителей — то да, конечно. Когда ты в сборной, у тебя есть коньки, костюмы, сборы оплачивает федерация, Москомспорт. Их надо заслужить. Не хочу сейчас обвинять федерацию, она делает очень многое. Особенно в сравнении с тем, что за границей, где каждая минута платная. Там катаются только обеспеченные люди. У нас дети из семей без достатка могут выбиться в люди. Не буду лукавить, у меня обеспеченные родители, но я знаю слишком хорошо людей, у которых нет возможностей. Они зарабатывали буквально на еду, будучи фигуристами. И были вынуждены есть «дошираки». Федерация не может всех спонсировать. Тогда было бы не 100 фигуристов, а 20. Таковы, опять же, правила игры.

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