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15 ноября, 15:40

Фигуристка раскритиковала журналиста «СЭ» за вопросы Щербаковой

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова в интервью «СЭ»

— Вот спортсмены видят — ты спрашиваешь у Ани Щербаковой после чемпионата России, почему едет на Олимпиаду она, а не Лиза Туктамышева. Ты чего ждешь, когда задаешь такой вопрос Ане? Ее лучшие ожидания исполнились. Думаешь, она кого-то посадила в судейскую бригаду, подговорила кого-то? Любой ответ на твой острый вопрос повлечет за собой новые вопросы.

— Ну мне тоже пишут иногда «умри», и что ж теперь? Фигурное катание — в целом токсичный вид спорта.

— Да любой вид спорта токсичный. Спорт равно конкуренция, и в нем не может победить дружба. Либо ты первый, либо никакой, думаю, со мной многие спортсмены согласятся. Абьюз, страдает ментальное здоровье? Да. Но когда после лет 7-10 в спорте ты остаешься, ты принимаешь большое решение. Не все осознают, что за ним стоит. Это ты сам его принимаешь, не федерация тебя заставляет или тренеры. В своем нынешнем возрасте я понимаю, что жаловаться на комментарии глупо. Но такие вопросы звучат как... не ненависть, но попытка найти в спортсменах изъян. А мы и не хотели казаться идеальными! Но нас строят идеалами по чьим-то ожиданиям. Я выбирала кататься, а не отвечать на вопросы!

Полностью интервью с Анастасией Скопцовой читайте здесь.

Фигурное катание
Анастасия Скопцова
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