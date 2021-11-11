Фигуристка Шанаева выразила мнение по поводу романтических отношений в танцевальной паре

Призер юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду в паре с Дэвидом Нарижным, в интервью «СЭ» поделилась мнением о допустимости романтических отношений в танцевальной паре между партнером и партнершей.

«Если отношения не мешают тренировочному процессу, то почему нет? Но это зависит от конкретных людей. Нужно уметь отделять личное от профессионального. Самое рискованное — разрыв в личных отношениях может привести и к разрыву пары. Мы с Дэвидом не лучшие друзья, но хорошие приятели. Мы в этом году, например, вместе поехали отдыхать большой компанией. В целом хорошо провели время, главное, не надоели друг другу. Иногда нужно отдыхать друг от друга. На льду играть любовь нам помогали тренеры. Они всегда подскажут, как правильно бросить взгляд, какие делать движения. Главное, слушать внимательно и впитывать как губка. К тому же у нас были уроки актерского мастерства, так что мы умело играли», — сказала Шанаева.

Отметим, что на последнем старте Skate Canada пара заняла девятое место.

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