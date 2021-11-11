Елизавета Шанаева рассказала о последствиях коронавируса для фигурного катания

Призер юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду в паре с Дэвидом Нарижным, в интервью «СЭ» рассказала о том, как пережила в прошлом сезоне заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

«Я болела тяжело. Сначала я заболела на полтора месяца. Выходила — даже не хочется вспоминать, что было. Потом Дэвид заболел. После болезни нельзя резко давать нагрузку, форсировать подготовку. А так хочется выйти наконец-то на соревнования! Нервировала эта ситуация. Хорошо, что выступили на первенстве России, причем довольно неплохо, в хорошей форме приехали на этот старт. Были долгосрочные последствия. Примерно до января мне было тяжело тренироваться. Катаешь, например, по кругу вдоль бортика два круга — и уже устала. А раньше даже не замечала такую тренировку, рассматривала ее как отдых. Нагрузка чувствовалась в элементарных движениях. Но спортсменам не привыкать бороться со своим телом. Если легко, значит, ты где-то недорабатываешь. Сейчас уже все хорошо, вполне. Симптомов нет. Но тренировки непростые, они и не должны быть такими. Нужно привыкать к нагрузкам, тогда соревнования пройдут проще», — сказала Шанаева.

Отметим, что из-за болезни пара пропустила большинство стартов прошлого сезона.

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