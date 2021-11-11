Боброва о Степановой и Букине: «Надеюсь, по ходу сезона они будут только прибавлять»
Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о выступлении Александры Степановой и Ивана Букина на этапе «Гран-при» в Италии.
«Я очень рада была увидеть Сашу и Ваню на этом турнире, так как, к сожалению, они надолго пропадали из поля зрения, и мы только сейчас познакомились с их новыми программами. Мне они очень понравились. Да, пока выглядят немного сыровато, но в них видна хорошая перспектива.
Объяснимо, что на первом старте после травм и болезней ребята не показали максимум возможного. И начинать сезон, тем более олимпийский, сразу с этапа «Гран-при» с сильными соперниками — и французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, и американцами Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — дополнительное моральное давление. Ребята очень хорошо справились с ним. Надеюсь, по ходу сезона они будут только прибавлять», — приводит слова Бобровой RT.
Пара заняла третье место на турнире в Италии. По сумме выступлений они набрали 202,18 балла.
Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,06).
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/926562-bobrova-intervyu-sinicina-kacalapov-stepanova-bukin
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