Боброва о Степановой и Букине: «Надеюсь, по ходу сезона они будут только прибавлять»

Российская фигуристка Екатерина Боброва поделилась мнением о выступлении Александры Степановой и Ивана Букина на этапе «Гран-при» в Италии.

«Я очень рада была увидеть Сашу и Ваню на этом турнире, так как, к сожалению, они надолго пропадали из поля зрения, и мы только сейчас познакомились с их новыми программами. Мне они очень понравились. Да, пока выглядят немного сыровато, но в них видна хорошая перспектива.

Объяснимо, что на первом старте после травм и болезней ребята не показали максимум возможного. И начинать сезон, тем более олимпийский, сразу с этапа «Гран-при» с сильными соперниками — и французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, и американцами Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью — дополнительное моральное давление. Ребята очень хорошо справились с ним. Надеюсь, по ходу сезона они будут только прибавлять», — приводит слова Бобровой RT.

Пара заняла третье место на турнире в Италии. По сумме выступлений они набрали 202,18 балла.

Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (220,06).