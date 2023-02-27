Фигуристка Попова рассказала, кого из фигуристок стоит выделить в финале Гран-при России

Российская фигуристка Бетина Попова поделилась ожиданиями от финала Гран-при России по фигурному катанию.

«Кто является фаворитом соревнований? Сложно сказать. Сильный состав будет на соревнованиях. Он практически дублирует состав чемпионата России. У мальчишек почти все будут бороться за призовые места. У девчонок стоит отметить Камилу Валиеву, Аделию Петросян и Софью Акатьеву», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

Гран-при России пройдет с 4 по 5 марта в Санкт-Петербурге.