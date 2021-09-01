Фигуристка Медведева поступила в МГУ

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram сообщила, что поступила в Московский государственный университет (МГУ).

«Теперь я студентка МГУ», — написала Медведева.

Спортсменка стала студенткой Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере.

Фигуристка в 2007-2018 годах тренировалась у Этери Тутберидзе в Центре спорта и образования «Самбо-70». В 2018-2020 годах занималась у Брайана Орсера. С сентября 2020 года вновь тренируется в группе Этери Тутберидзе.