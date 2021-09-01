Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о 1 сентября
12:47
Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram поделилась воспоминаниями о 1 сентября.
«Сегодня 1 сентября, и на меня, как обычно в этот день, нахлынули воспоминания — причем самые приятные!
Я училась в школе «Самбо-70» и каждый год после летних каникул возвращалась туда с самыми теплыми чувствами. Считаю, что мне очень повезло с учителями, и даже немного обидно, что я не смогла усвоить все, что они могли бы мне дать, из-за частых тренировок и пропусков.
Но главный урок я все-таки запомнила: учиться — это очень важно! И до сих пор я следую этому правилу. А в этом году — особенно!» — написала фигуристка.
Ранее девушка рассказала, что поступила в МГУ.
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