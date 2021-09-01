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Евгения Медведева поделилась воспоминаниями о 1 сентября

12:47
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Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Instagram поделилась воспоминаниями о 1 сентября.

«Сегодня 1 сентября, и на меня, как обычно в этот день, нахлынули воспоминания — причем самые приятные!

Я училась в школе «Самбо-70» и каждый год после летних каникул возвращалась туда с самыми теплыми чувствами. Считаю, что мне очень повезло с учителями, и даже немного обидно, что я не смогла усвоить все, что они могли бы мне дать, из-за частых тренировок и пропусков.

Но главный урок я все-таки запомнила: учиться — это очень важно! И до сих пор я следую этому правилу. А в этом году — особенно!» — написала фигуристка.

Ранее девушка рассказала, что поступила в МГУ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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