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Фигуристка Губанова будет выступать за сборную Грузии

14:40
Анастасия Губанова. Фото Instagram
Анастасия Губанова. Фото Instagram
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Российская фигуристка Анастасия Губанова будет выступать за сборную Грузии, сообщает федерация фигурного катания страны.

«Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она покажет свои новые программы», — говорится в заявлении федерации.

Губанова является серебряным призером турнира Golden Spin в Загребе сезона-2018/19 и финала юниорского Гран-при сезона-2016/17.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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