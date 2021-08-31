Фигуристка Губанова будет выступать за сборную Грузии
14:40
Российская фигуристка Анастасия Губанова будет выступать за сборную Грузии, сообщает федерация фигурного катания страны.
«Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она покажет свои новые программы», — говорится в заявлении федерации.
Губанова является серебряным призером турнира Golden Spin в Загребе сезона-2018/19 и финала юниорского Гран-при сезона-2016/17.
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