Русско-филиппинский фигурист Коровин рассказал о допинг-контроле на чемпионате Четырех континентов

Фигурист Александр Коровин, выступающий в парном катании за сборную Филиппин, в интервью «СЭ» предположил, что его забрали на допинг-контроль на чемпионате Четырех континентов в США из-за его российского происхождения. Коровин выступал в России до 2021 года, но затем неожиданно стал филиппинцем и начал выступать в паре с Изабеллой Гомес. Они заняли последнее место на соревнованиях.

— Могу еще одну смешную историю рассказать. Меня после 39 баллов в короткой берут за плечо и говорят: «Допинг!». Типа, пойдем проверяться. А я думаю — почему? И я единственный, кого в пятницу проверяли на допинг. Потому что меня объявили на арене, мол, я родился и катался в России. Беллу объявляли — она родилась на Филиппинах, все похлопали, а потом меня — он родился в России, катался в России, пауза... а теперь они выступают за Филиппины. У меня предположение, что меня взяли на допинг из-за этого. Но это не точно.

— Надеюсь, ничего не найдут.

— Я ничего не принимаю. У меня вот — бутылка воды обычной. (смеется)

— Ну я тогда и про Валиеву могу спросить. Что думаешь?

— А мне нечего сказать. Я же не знаю, как у них там на самом деле было. Если какая-то сторона хотя бы опубликовала официальные документы. Допустим, наше РУСАДА. А я видел только, что нашли что-то, но оправдали. Но как, почему — я не понял. Тут уже никому ничего не доказать. Чуть оступился, и от тебя уже не отстанут. Может, ты 20 лет назад где-то что-то попробовал... Хотя на Олимпиаде ее тоже проверяли, и она была чистой. Для меня это непонятная история, — сказал Коровин.

Полностью интервью с Александром Коровиным читайте на сайте «СЭ».