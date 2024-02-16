Фигуристка Хавронина назвала лед в Магнитогорске лучшим за сезон

Фигуристка Ирина Хавронина оценила качество льда на арене в Магнитогорске на Спартакиаде сильнейших спортсменов России.

— Хоккейная разметка точно не мешает. Хочу отметить ледовое покрытие. Наверное, это самый лучший лед по сезону, где мы катались. Лед очень мягкий, — отметила Хавронина.

Соревнования по фигурному катанию в рамках II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов в 2024 году проходят с 16 по 18 февраля.

По итогам ритм-танца Хавронина и Девид Нарижный набрали 82,74 балла.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию соревнований по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших.