Степанова и Букин выиграли ритм-танец на Всероссийской спартакиаде 2024

Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритм-танца на Спартакиаде сильнейших 2024. Соревнования по фигурному катанию проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

Степанова и Букин набрали 90,06 балла за свое выступление в первый соревновательный день.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин идут вторым с результатом 84,81 балла. Тройку лидеров замыкают Ирина Хавронина и Девид Нарижный (82,74).

С произвольными программами пары выступят 17 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация