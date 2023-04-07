Медведева объявила о создании шоу на собственном Youtube-канале

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила о создании своего Youtube-канала.

«Друзья, важные новости! Уже скоро мы запускаем мой YouTube-канал и готовим для вас много интересных сюрпризов!

Первое шоу — гостевой формат с героями из разных сфер. Все остальное, еще секрет. А пока, пишите в комментариях с кем бы Вы хотели видеть пилотный выпуск?» — написала фигуристка в своем Telegram-канале.

Ранее Медведева в рамках шоу «Футбольное катание» на «Динамо ТВ» взяла интервью у футболистов бело-голубых Антона Шунина, Арсена Захаряна, Федора Смолова, Константина Тюкавина, Сабы Сазонова и Дмитрия Скопинцева.

Также фигуристка комментировала чемпионат мира по фигурному катанию-2023 для онлайн-кинотеатра Okko.