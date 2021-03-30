Фигуристка Боброва объяснила свое высказывание в адрес Этери Тутберидзе
Олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва в своем Instagram заявила, что журналисты неправильно поняли ее высказывание в адрес тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
29 марта фигуристка заявила, что Тутберидзе «может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо».
Боброва подчеркнула, что за большими достижениями в спорте стоят труд и дисциплина, а также поблагодарила своих тренеров за то, что они были с ней строги.
«У нас исторически достаточно жесткая, но потому и такая сильная спортивная школа, которая приводит спортсменов к победе. Пример тому — чемпионат мира в Стокгольме и 3 российские фигуристки на пьедестале в одиночном катании. А в общей сложности 6 медалей!
Я не давала негативную оценку тренерскому методу Этери Георгиевны. Я лишь подчеркнула особо требовательный подход — он выше и жестче, чем в других школах. И результаты говорят сами за себя. Она вырастила олимпийских чемпионов и чемпионов мира», — написала фигуристка.
На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме подопечная Тутберидзе Анна Щербакова набрала 233,17 балла и заняла первое место. Это было дебютное мировое первенство для 16-летней спортсменки.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю