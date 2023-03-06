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Сегодня, 18:30

Фигуристка Базарова о конфликтах в спорте: «Не стоит смешивать профессиональное и личное. Нужно разделять работу и жизнь»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» рассказала о том, как пережила решение ее бывшего партнера Юрия Ларионова выступать с новой партнершей.

«Зависит от человека. Есть примеры, когда партнер с партнершей ненавидят до конца жизни друг друга и не общаются. В то же время встречаются и такие, когда в гости друг к другу ходят, желают удачи. Как по мне — важно уметь разделять работу и жизнь. С одной стороны, отношения человеческие, с другой — профессиональные как партнера и партнерши. Не стоит это смешивать. Переход от одного тренера к другому тоже эмоциональная история, которая разрушает всех, и хорошо бы попытаться сгладить углы, не давить на больное.
Обида на Забияко? Нет, Наташа тут точно ни при чем. Она большая молодец, я ее уважаю, мы еще общались с ней, когда она каталась за Эстонию. Я видела, как она пашет каждый день, пара с Юрием была визуально тоже приятная, достойная. В итоге не срослось, так бывает, но поверьте, я зла им не желала. Ни Наташе, ни Юре. Собственно говоря, мне было уже и не до него. Есть новый партнер, новая жизнь. Зачем зацикливаться на прошлом и помнить только плохое? Лучше смотреть на себя и заниматься любимым делом», — сказала Базарова.

В 2014 году партнер Базаровой Ларионов решил продолжить карьеру с Натальей Забияко. Их дуэт просуществовал вместе меньше года.

Вера Базарова. «Думала, что это сон, шутка, все это происходит не со мной». Интервью фигуристки, дождавшейся партнера после дисквалификации

Фигурное катание
Вера Базарова/Юрий Ларионов
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