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Сегодня, 11:28

Трусова призналась, что Кондратюк первым поздравил ее с 18-летием

Галина Глазко
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, кто первым поздравил ее с днем рождения. 23 июня серебряному призеру Олимпийских игр-2022 исполнилось 18 лет.

«Мне не грустно. После Олимпиады я ждала своего дня рождения. Самым первым меня поздравил Марк, потом уже родители. Как Марк поздравил? Это секрет», — призналась Трусова в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Также фигуристка отметила, что в день рождения у нее запланирована тренировка, а вечером она планирует посидеть с родителями в ресторане.

Ранее Трусову поздравили в команде заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Александра Трусова
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В команде Тутберидзе поздравили Трусову с днем рождения
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