Трусова призналась, что Кондратюк первым поздравил ее с 18-летием

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, кто первым поздравил ее с днем рождения. 23 июня серебряному призеру Олимпийских игр-2022 исполнилось 18 лет.

«Мне не грустно. После Олимпиады я ждала своего дня рождения. Самым первым меня поздравил Марк, потом уже родители. Как Марк поздравил? Это секрет», — призналась Трусова в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Также фигуристка отметила, что в день рождения у нее запланирована тренировка, а вечером она планирует посидеть с родителями в ресторане.

Ранее Трусову поздравили в команде заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.