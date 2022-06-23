В команде Тутберидзе поздравили Трусову с днем рождения

В команде заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравили с днем рождения серебряную призерку Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александру Трусову. Сегодня, 23 июня, российской фигуристке исполнилось 18 лет.

«Тебя мы, Саша, с днем рожденья поздравляем! Счастливой будь на жизненном пути! Любовь и мир пусть душу согревают! Побед, добра, удачи впереди!» — говорится в сообщении в социальной сети команды Тутберидзе.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе.