Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:49

В команде Тутберидзе поздравили Трусову с днем рождения

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

В команде заслуженного тренера России Этери Тутберидзе поздравили с днем рождения серебряную призерку Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александру Трусову. Сегодня, 23 июня, российской фигуристке исполнилось 18 лет.

«Тебя мы, Саша, с днем рожденья поздравляем! Счастливой будь на жизненном пути! Любовь и мир пусть душу согревают! Побед, добра, удачи впереди!» — говорится в сообщении в социальной сети команды Тутберидзе.

Напомним, что на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе.

Фигурное катание
Олимпиада
Александра Трусова
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
За непреднамеренное убийство Марадоны восемь медиков предстанут перед судом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова присоединилась к сбору группы Тутберидзе в Новогорске
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости