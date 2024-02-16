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16 февраля, 16:29

Костомаров показал видео тренировки: «Вот уже и через две ступеньки шагаю»

Виктория Кравченко
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Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео своей тренировки.

46-летний фигурист поделился видео в своем Telegram-канале.

«Двигаемся дальше. Вот уже и через две ступеньки шагаю», — подписал ролик Костомаров.

Ранее Костомаров опубликовал видео с отдыха с прыжком в бассейн и показал, как летает на флайборде.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Роман Костомаров
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