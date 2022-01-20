Фигурист из группы Тутберидзе рассказал, как его ругали тренеры «Хрустального» за неудачный прокат

13-летний фигурист Николай Колесников прокомментировал свое выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Сегодня все не получилось. На удивление не сделал вращения, на тренировках такого не было, делал все чисто всегда. Разволновался, но значит, буду работать еще больше. Вроде бы спокойно выходил, но не вышло. Не удалось собраться. Тренеры расстроились, что я не сделал эти вращения. Отругали меня. Постараюсь в произвольной сделать все чисто. В группе катаюсь, бывает, на старшем льду со всеми девочками. Разумеется, они никак меня не обижают, общаемся хорошо», — сказал Колесников.

Отметим, что Николай Колесников участвовал в телепроекте «Ледниковый период. Дети».