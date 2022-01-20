Фигурист Рухин рассказал о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию к Евгению Плющенко

Российский фигурист Егор Рухин прокомментировал недавный переход из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, а также рассказал о своем прокате короткой программы на первенстве России в Саранске.

«Причин перехода называть не буду. Я перешел из группы Этери Тутберидзе в команду к Евгению Плющенко в его академию. Трудностей не возникло, я перешел, и мы сразу начали усердно готовиться к первенству России. С хейтом в соцсетях не столкнулся, и даже если бы он и был, то я не обращал бы на него внимания», — сказал Рухин.

«Доволен, что все сегодня получилось, настраиваюсь на хорошую произвольную. Трудностей собраться после неудачного чемпионата России не возникло, у всех бывают взлеты и падения. Я расценил эту ситуацию как опыт для себя и буду теперь дальше работать, чтобы подобное не повторилось. Для меня не проблема катать и по взрослым, и по юниорам. Считаю, что спортсмен должен быть готовым к разному набору контента в программе. И все же с четверными мне интереснее, хотя надо уметь делать все, кататься по любым правилам», — добавил спортсмен.

Отметим, что начинал текущий сезон Егор в ЦСКА у Елены Буяновой.