Фигурист Гуменник признался, что не спал перед турниром из-за экзамена по матанализу

Победитель финала Гран-при Петр Гуменник признался, что не спал перед короткой программой чемпионата Санкт-Петербурга из-за экзамена по математическому анализу в Институте точной механики и оптики, где учится фигурист.

— Эту ночь не спал, готовился. Смотрел на ноутбуке все темы, повторял и решил не спать, — сказал фигурист. — Сдавал матанализ. Это последний экзамен в сессии. Результат не знаю, но по ощущениям хорошо. Я готовился не на максимум, для этого надо было два дня не спать, а не один. Но то, что готовил, то сдал.

— Преподаватели не брали автографы?

— Один раз было.

— Что сложнее: катать короткую или сдавать матанализ?

— На экзамене легче — сидишь чирикаешь что-то ручкой — не очень напряжно, а тут надо туда-сюда ехать, подпрыгивать, приседать. Энергозатратнее.

— Тебе лестны сравнения с Нэйтаном Ченом?

— Да, скорее нравится.