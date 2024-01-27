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Сегодня, 15:20

Фигурист Гуменник признался, что не спал перед турниром из-за экзамена по матанализу

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Победитель финала Гран-при Петр Гуменник признался, что не спал перед короткой программой чемпионата Санкт-Петербурга из-за экзамена по математическому анализу в Институте точной механики и оптики, где учится фигурист.

— Эту ночь не спал, готовился. Смотрел на ноутбуке все темы, повторял и решил не спать, — сказал фигурист. — Сдавал матанализ. Это последний экзамен в сессии. Результат не знаю, но по ощущениям хорошо. Я готовился не на максимум, для этого надо было два дня не спать, а не один. Но то, что готовил, то сдал.

— Преподаватели не брали автографы?

— Один раз было.

— Что сложнее: катать короткую или сдавать матанализ?

— На экзамене легче — сидишь чирикаешь что-то ручкой — не очень напряжно, а тут надо туда-сюда ехать, подпрыгивать, приседать. Энергозатратнее.

— Тебе лестны сравнения с Нэйтаном Ченом?

— Да, скорее нравится.

Фигурное катание
Петр Гуменник
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