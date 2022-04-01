Фигурист Семененко высказался о зарплатах врачей

Российский фигурист, участник Олимпиады-2022 Евгений Семененко в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к профессии врача и том, как относится его тренер Алексей Мишин к учебе в медицинском университете.

— Существует ли вообще развилка «спортсмен или врач»?

— Все своим чередом. Если будут форс-мажорные обстоятельства, тогда буду принимать решение. После такого сложного сезона все-таки был решен вопрос о моем академическом отпуске — за что я очень благодарен Алексею Николаевичу и нашему комитету по физической культуре и спорту. Мысли о медицине, конечно, все еще во мне, и дальнейшие жизненные процессы, так скажем, подскажут мой дальнейший путь.

— Тренеры все-таки не очень приветствуют?

— Наоборот! И Татьяна Николаевна, и Алексей Николаевич в принципе не против моего увлечения медициной. Мы с Алексеем Николаевичем вообще обсуждали темы моих будущих работ, курсовых, дипломных. Одна из них могла бы звучать как «специфика травматизма фигуристов в связи с их специализацией». Или — большой интерес вызывают возрастные вопросы в фигурном катании, как у девочек, но и у парней они тоже встречаются. Он сам посвятил много лет своей карьеры биомеханике вращательных движений, специфике их влияния на двигательные функции в целом. Это все тоже имеет отношение к медицине.

— Очень много говорится, что у врачей не самая высокая зарплата. У вас есть понимание, что труд врачей недооценивается, или не все так однозначно?

— Насколько я знаю, сейчас у докторов достойные зарплаты. Профессия врача всегда была, есть и будет актуальной. Мне как раз и нравится эта профессия, потому что она помогает человечеству. Здоровье вообще самое важное, что может быть для человека. Пандемия коронавируса, в том числе, показала, как это важно. И сколько жизней было спасено.

Полное интервью с Евгением Семененко читайте здесь