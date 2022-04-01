Российский фигурист Семененко рассказал, как успевает одновременно учиться на врача

Чемпион России среди юниоров, участник Олимпиады-2022 Евгений Семененко в интервью «СЭ» рассказал об учебе в медицинском университете. Семененко заканчивает первый курс.

— Вы — уникальный человек для российского спорта, так как параллельно учитесь в медицинском. Прежде всего — не достали ли про это вопросы?

— Начну с того, что дословно фразу «успеваю посещать некоторые пары» я никогда не говорил. Благодаря ходатайству Алексея Николаевича [Мишина] и спортивному комитету мне разрешено не отрабатывать пропущенные по уважительной причине занятия в университете при условии, что все контрольные точки и зачёты по всем предметам я сдаю успешно. Но есть предметы, материал которых просто сесть и выучить невозможно, нужно все видеть, знать и показать на препаратах.

— И вы прямо идете практикуетесь?

— Да, например, анатомия — один из самых сложных предметов первого курса. Здесь, чтобы подготовиться к занятию или зачету, каждый студент — и я, конечно — во внеурочное время идет в «анатомку» и разбирает уже выученный теоретический материал, на препаратах. И все зачеты по анатомии на текущий момент у меня сданы — кто в курсе медицинского образования, знает, насколько это важно. Но учиться действительно сложно, преподаватели требовательно относятся. А по поводу того, каким я буду врачом, — время покажет.

Полное интервью с Евгением Семененко читайте здесь.