Фигурист Дикиджи выиграл финал Кубка России среди юниоров

Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл финал Кубка России среди юниоров.

Дикиджи набрал 244,97 балла. Вторым стал Андрей Кутовой (231,74), третье место — у Николая Угожаева (222,18). Все три фигуриста тренируются в Сант-Петербурге. 16-летний победитель занимается в школе Алексея Мишина «Звездный лед».

Сегодня, 2 марта, произвольную программу представят юниорки.