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Фигурист Дикиджи выиграл финал Кубка России среди юниоров

15:37
Владислав Дикиджи. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владислав Дикиджи. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл финал Кубка России среди юниоров.

Дикиджи набрал 244,97 балла. Вторым стал Андрей Кутовой (231,74), третье место — у Николая Угожаева (222,18). Все три фигуриста тренируются в Сант-Петербурге. 16-летний победитель занимается в школе Алексея Мишина «Звездный лед».

Сегодня, 2 марта, произвольную программу представят юниорки.

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