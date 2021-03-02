ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Канадская фигуристка призналась в любви к Туктамышевой

15:06
Кейтлин Уивер. Фото Instagram
Кейтлин Уивер. Фото Instagram
Теги:

Канадская фигуристка Кейтлин Уивер в комментариях к посту в Instagarm призналась в любви к Елизавете Туктамышевой.

Российская фигуристка ранее опубликовала пост, в котором поделилась эмоциями от попадания на чемпионат мира впервые с 2015 года.

«О черт, вот мы и снова здесь», — написала Туктамышева в Instagram, отсылая к фразе, которая стала популярной благодаря компьютерной игре GTA: San Andreas.

«Я тебя люблю, черт возьми!» — написала Уивер в ответ в комментариях к публикации Туктамышевой.

Напомним, что вместе с Туктамышевой на ЧМ выступят Анна Щербакова и Александра Трусова. Турнир пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир