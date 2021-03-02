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Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла юниорский финал Кубка России

18:58
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Софья Акатьева стала победительницей финала Кубка России по фигурному катанию среди юниорок. Спортсменка, которую тренирует Этери Тутберидзе, набрала 241,04 балла.

13-летняя фигуристка в произвольной программе продемонстрировала тройной аксель и два четверных тулупа. Второй стала Софья Самоделкина (223,67). На третьем месте Аделия Петросян (204,22).

Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина стала восьмой, набрав 184,75 балла.

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