Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла юниорский финал Кубка России

Софья Акатьева стала победительницей финала Кубка России по фигурному катанию среди юниорок. Спортсменка, которую тренирует Этери Тутберидзе, набрала 241,04 балла.

13-летняя фигуристка в произвольной программе продемонстрировала тройной аксель и два четверных тулупа. Второй стала Софья Самоделкина (223,67). На третьем месте Аделия Петросян (204,22).

Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина стала восьмой, набрав 184,75 балла.