ФФККР сделала заявление о дисквалификации Валиевой и решении ISU

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала заявление по поводу решений Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Камилы Валиевой и Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении России золотых медалей командного турнира на Олимпиаде-2022.

«ФФККР категорически не согласна с санкцией Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой, которая, будучи защищенным лицом, была фактически приравнена к взрослому спортсмену, а также решением Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских спортсменов золотых медалей командных соревнований по фигурному катанию на коньках на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

На данный момент ФФККР не получила никаких официальных документов и ждет от ISU официальное уведомление, на основании чего было принято такое решение», — говорится в заявлении ФФККР.

Также сообщается, что организация будет предпринимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов команды и каждого спортсмена.

«Со своей стороны заявляем о том, что ФФККР предпринимались и будут предприниматься все необходимые меры по защите прав и законных интересов нашей команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке. Интересы наших фигуристов всегда были и остаются важнейшим приоритетом Федерации.

Мы были и остаемся со своими спортсменами. Уверены в их чистоте и честности. Выражаем полную поддержку всем членам команды, которые представляли нашу страну на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и по праву являются победителями командного турнира по фигурному катанию, а фигуристы — Олимпийскими чемпионами», — указано в заявлении.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. На следующий день ISU принял решение лишить сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр в Пекине после аннулирования результатов 17-летней спортсменки.