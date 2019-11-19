Файеры, торт и салют: Медведеву поздравили с днем рождения в двух шагах от «Хрустального». Видео

Фанаты Евгении Медведевой собрались в Беляево, чтобы поздравить двукратную чемпионку мира с 20-м днем рождения, который она отмечает сегодня. Ее появление встретили файерами и скандированиями.

ожидание было вознаграждено :) pic.twitter.com/HkJmlankVi — hamster in a cup (@blackteafairy) November 19, 2019

Евгения сфотографировалась и пообщалась с поклонниками, посмотрела видео с поздравлениями ее болельщиков по всему миру и поблагодарила собравшихся.

с днем рождения, Солнце??? pic.twitter.com/tTw2vUETGy — hamster in a cup (@blackteafairy) November 19, 2019

В конце в честь фигуристки прозвучал салют.

Мой любимый ребёнок, надеюсь, мы хоть немного подняли тебе настроение и, надеюсь, ты не сильно замёрзла...#Happy20thBirthdayZhenya pic.twitter.com/4E5D57p92e — Ulybka (@amiali2601) November 19, 2019

На прошлой неделе Медведева заняла второе место на Гран-при России. В скором времени она вернется в Торонто, а в Россию вернется уже перед национальным чемпионатом в Красноярске, который состоится в конце декабря. (Дмитрий Кузнецов)