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Файеры, торт и салют: Медведеву поздравили с днем рождения в двух шагах от «Хрустального». Видео

12:40
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Фанаты Евгении Медведевой собрались в Беляево, чтобы поздравить двукратную чемпионку мира с 20-м днем рождения, который она отмечает сегодня. Ее появление встретили файерами и скандированиями.

Евгения сфотографировалась и пообщалась с поклонниками, посмотрела видео с поздравлениями ее болельщиков по всему миру и поблагодарила собравшихся.

В конце в честь фигуристки прозвучал салют.

На прошлой неделе Медведева заняла второе место на Гран-при России. В скором времени она вернется в Торонто, а в Россию вернется уже перед национальным чемпионатом в Красноярске, который состоится в конце декабря. (Дмитрий Кузнецов)

19&nbsp;декабря 2018 года. Саранск. Платье Евгении Медведевой на&nbsp;жеребьевке перед чемпионатом России.

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