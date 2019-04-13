Фантастический прокат Елизаветы Туктамышевой на командном ЧМ. Видео

Россиянка Елизавета Туктамышева без ошибок исполнила весь свой прыжковый контент во время произвольной программы на командном чемпионате мира. Спортсменка стала первой с результатом 153,89.

Она сделала тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, каскад тройной сальхов + двойной аксель, каскад двойной аксель + тройной тулуп, тройной лутц, тройной риттбергер.

Туктамышева показала свой лучший результат в произвольной программе и лучший результат сезона.

Напомним, что ее основная конкурентка, японка Рика Кихира, допустила два падения и стала пятой. Россия в общем зачете командного ЧМ заняла третье место.