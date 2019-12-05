Фанаты Трусовой основательнее всех подготовились к Финалу «Гран-при»

На туринской ледовой арене «Палавела» — месте проведения юниорского и взрослого Финалов «Гран-при», стали появляться первые плакаты в поддержку фигуристов. Лидирует по их количеству двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, также размещены баннеры в поддержку двукратного чемпиона мира Натана Чена. Двукратной чемпионке мира Александре Трусовой посвящено два баннера, также уже размещен плакат в поддержку другой российской фигуристки. Не исключено, что другие плакаты, в частности, в поддержку Алины Загитовой, появятся позже. Болельщики не имеют права вешать их самостоятельно, а могут только передать их сотрудникам стадиона для размещения. Короткую программу на турнире женщины покажут 6 декабря в 21.50 по московскому времени (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции