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Фанаты Трусовой основательнее всех подготовились к Финалу «Гран-при»

17:20
Плакаты в поддержку Трусовой в Турине. Фото Екатерина Беспалова
Плакаты в поддержку Трусовой в Турине. Фото Екатерина Беспалова
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На туринской ледовой арене «Палавела» — месте проведения юниорского и взрослого Финалов «Гран-при», стали появляться первые плакаты в поддержку фигуристов. Лидирует по их количеству двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, также размещены баннеры в поддержку двукратного чемпиона мира Натана Чена. Двукратной чемпионке мира Александре Трусовой посвящено два баннера, также уже размещен плакат в поддержку другой российской фигуристки. Не исключено, что другие плакаты, в частности, в поддержку Алины Загитовой, появятся позже. Болельщики не имеют права вешать их самостоятельно, а могут только передать их сотрудникам стадиона для размещения. Короткую программу на турнире женщины покажут 6 декабря в 21.50 по московскому времени (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции

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