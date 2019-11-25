Фанаты фигурного катания создали петицию об отстранении Ягудина от комментирования соревнований

Болельщики создали петицию на сайте Change.org с требованием отстранить олимпийского чемпиона Алексея Ягудина от комментирования соревнований из-за его отдельных высказываний в адрес спортсменов.

— Алексей Константинович систематически в процессе комменирования выражает свое личное негативное отношение к отдельным фигуристам, — отмечается в петиции. — Зачастую речь идет не только о прокатах, но и о людях и личностях в целом — в частности, зрители неоднократно отмечали некорректные, бестактные и хамские высказывания в отношении американского фигуриста Джейсона Брауна, российского спортсмена Михаила Коляды или латвийского фигуриста Дениса Васильевса.

Мы считаем, что Алексей не должен иметь такую возможность нести в массы свое мнение, настраивая неопытного зрителя против сильных и достойных спортсменов.